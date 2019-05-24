أمانة مسعف وسائق ببني سويف عثرا على مبالغ مالية وذهب في حادث.. صورة

عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف اليوم، علي 27 ألف جنيه ومجموعة خواتم ذهبية، حيث سلم اليوم المسعف جمال أحمد والسائق نشأت محمد مبلغ 27 ألف جنيه وخمس خواتم ذهب وسلسلة ذهبية أثناء حادث وقع علي طريق بني سويف القاهرة الزراعي أمام قرية بني عدي مركز ناصر.



كان قد أصيب 6 أشخاص اليوم من أسرة واحدة، يحملون الجنسية الليبية، بكدمات وكسور وجروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر حادث مروري بالطريق الزراعي في بني سويف، أمام قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، ونقلوا لمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي أمام قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، إثر انقلاب سيارة ملاكي.



ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.



وتبين أن المصابين 6 أشخاص لعائلة ليبية الجنسية، نقلوا لتلقي العلاج والإسعافات بمستشفى ناصر العام، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.



وقال الدكتور إسلام عساف مدير مرفق إسعاف بني سويف، إن موقف السائق والمسعف يدل على الشرف والأمانة في عملهما وأن كل همهما إنقاذ المصابين والحفاظ على متعلقاتهم الشخصية وإصرارهم على تأدية الأمانة إلى أهلها.



وأكد أنهما يعدان نموذجا يحتذى به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهما.



وتسببت أمانة السائق والمسعف في احتفاء زملائهما بهما عقب عودتهما، حيث أعلن مدير مرفق إسعاف بني سويف عن تكريمهما لتميزهما في عملهما وأمانتهما.

