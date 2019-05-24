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أخبار العالم

ترامب يغادر الولايات المتحدة متجها إلى اليابان

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:04 م
ترامب يغادر الولايات
ترامب يغادر الولايات المتحدة متجها إلى اليابان
أ ش أ
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة متجها إلى اليابان للقاء إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو ورئيس الوزراء شينزو آبي.

وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أنا على متن طائرة (إير فورس) مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب متجهين لليابان، وأتطلع إلى تكريم إمبراطور اليابان نيابة عن الولايات المتحدة".. مضيفا "سأناقش أيضا التجارة والملف العسكري مع صديقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي".

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