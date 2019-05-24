ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مملكة الغجر الحلقة 16 الأعلى مشاهدة على يوتيوب

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:55 م
صدى البلد
أحمد البهي
واصل مسلسل "مملكة الغجر"، المنافسة على قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دخلت الحلقة 16 قائمة الأعلى مشاهدة ، بعد تحقيقها مايزيد عن ١٦٠ ألف مشاهدة عبر اليوتيوب، لتحتل المركز ٣٥ في القائمة التى تضم 50 فيديو هم الأعلى مشاهدة في مصر.

وتصدرت بعض الحلقات السابقة من المسلسل مؤشرات البحث أكثر من مرة، حيث حققت الحلقات نسب مشاهدة عالية بعد وقت قصير من عرضها.

يذكر أن، مسلسل "مملكة الغجر" بطولة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

موضوعات متعلقة

شاهد فيفى عبده فى البرومو الثاني لمسلسل ملكة الغجر

عزة مجاهد تكشف عن دورها فى مملكة الغجر: استنونى في رمضان

نور فخري تشارك فيفي عبده وحورية فرغلي بطولة مسلسل مملكة الغجر

علي حميدة يرد على تجسيده شخصية معمر القذافي في مملكة الغجر

ممكلة الغجر يتصدر مؤشرات البحث على تويتر

3 أيام تفصل فريق عمل مملكة الغجر عن انتهاء التصوير

ترشيحاتنا

سيد عبدالحفيظ : الأهلي يتمسك بخوض المؤجلات قبل أمم أفريقيا

العشر الأواخر من رمضان.. تعرف على 9 كلمات حرص عليها الرسول

ثورة غضب فى اتحاد الكرة من مجلس الأهلى .. اعرف السبب

تعليق أحمد شوبير على تكافؤ الفرص في الدوري الممتاز

شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

بتروجيت: الاتحاد اتفق على إقامة المؤجلات قبل الأسبوع الأخير من الدوري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور