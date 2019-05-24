مملكة الغجر الحلقة 16 الأعلى مشاهدة على يوتيوب

واصل مسلسل "مملكة الغجر"، المنافسة على قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



دخلت الحلقة 16 قائمة الأعلى مشاهدة ، بعد تحقيقها مايزيد عن ١٦٠ ألف مشاهدة عبر اليوتيوب، لتحتل المركز ٣٥ في القائمة التى تضم 50 فيديو هم الأعلى مشاهدة في مصر.



وتصدرت بعض الحلقات السابقة من المسلسل مؤشرات البحث أكثر من مرة، حيث حققت الحلقات نسب مشاهدة عالية بعد وقت قصير من عرضها.



يذكر أن، مسلسل "مملكة الغجر" بطولة فيفي عبده، وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.