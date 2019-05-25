لا صرف ولا مدارس.. أهالي عزبة نمر بالشرقية: نفسنا نعيش زي الناس

أرسل القارئ حمادة خليل، إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، شكوى من عدم توفر الرعاية الصحية والتعليمية بعزبة نمر التابعة إلي مركز الزقازيق، محافظة الشرقية.





وأوضح "حمادة"، أن "المنطقة لا يوجد بها الحياة التي يرغب اي شخص بعيشها، حيث اننا لا يتوفر لدينا صرف صحي وعدم وجود وحدة صحية ولا يوجد مدارس او معاهد اذا اين هي الحياة".





ومن خلال "موقع صدى البلد" أناشد السيد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بسرعة التدخل والنظر الينا حتي نعيش كما يعيش الآخرون.



