جورج وسوف: حققت نجاحا كبيرا لأنني لم أقدم فنا هابطا

كشف الفنان جورج وسوف كواليس مسيرته الفنية التي تزيد عن ٤٠ عاما، كما تحدث عن تفاصيل حياته الشخصية.



وقال "وسوف" في تصريحات تليفزيونية، إن المرض وتغيير عضلات الفخذين كانت الخطوة الأصعب في حياته، ولكن هذه الفترة مرت لأن الله والناس وقفوا بجانبه.



وتابع: "أغنية كلام الناس أخدتها من الملحن صلاح الشرنوبي فوق البيعة بين 6 أغاني اختارتهم ومكنتش عاوزها ولم أتوقع نجاحها، وعمري ما حلمت أو تخيلت إني أكون نجما كبيرا وحققت نجاحا كبيرا ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها بفضل الله، لأني لم أقدم فنا هابطا".

