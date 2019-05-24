حكاية مباراة جعلت الأهلى يفوز بالدوري بهدف مشكوك في صحته

في مثل هذا اليوم الـ 24 من مايو عام 2009، استطاع النادي الأهلي الفوز بلقب الدوري المصري في مباراة فاصلة بينه وبين الإسماعيلي بهدف فلافيو الشهير، لكن فوز الأهلي بالدوري لم يكن بهذه السهولة فقبل وصوله للمباراة الفاصلة بينه وبين الإسماعيلي كان الأهلي على موعد مع مباراة مصيرية أمام طلائع الجيش، في الجولة الأخيرة من المسابقة.



الفوز بصعوبة

في هذه المباراة استطاع الأهلي الفوز بهذه المباراة بصعوبة كبيرة جدًا، حيث كان الأهلي يحتاج إلى الفوز حتى لا يخسر الدوري، في نفس الوقت كان الإسماعيلي يلاقي الترسانة، والفريقان متساويان في عدد النقاط.



الإسماعيلي نجح في الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف دون رد، وكان الأهلي يجب أن يفوز حتى يصل إلى مباراة فاصلة، وفي الدقيقة 52 تأزمت الأمور، وسجل أحمد عبدالله لاعب طلائع الجيش، هدفًا مفاجئًا ليتقدم الطلائع بهدف دون رد.



وفي الدقيقة 66، كانت واحدة من أشهر لقطات الدوري الممتاز، سجل محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي هدفا مشكوك في صحته، واعترف اللاعب بعد ذلك أنه ارتكب خطأ ضد مدافع الطلائع.



حدثت اعتراضات بالجملة من لاعبي الطلائع، هنا وهناك، شهدت المباراة سخونة أكثر، انتهى الوقت الأصلي والأهلي لم يسجل هدف الفوز، وصلت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، الجميع يترقب الدوري في طريقه إلى الإسماعيلية.



هدف أحمد فتحي

فجأة انشقت الأرض عن حسام عاشور الذي راوغ أمام منطقة جزاء الطلائع ومرر لأحمد فتحي على الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، رفض فتحي التسديد مباشرة، ولكنه راوغ وسجل بيمناه هدف قاتل، ليتقدم الأهلي بهدف يصل به إلى مباراة فاصلة، وبعدها سجل محمد طلعت الهدف الثالث لتنتهي المباراة.