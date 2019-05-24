خايف عليهم من الجو ده.. جورج وسوف: ولادي مش هيدخلوا مجال الفن

كشف الفنان جورج وسوف، عن علاقته بالمطرب كاظم الساهر، قائلا:"اللي في القلوب في القلوب".



قال" وسوف" في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد خلاف بينه وبين أولاده، مضيفا:" مين يقدر يوقع بيني وبينهم، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن والطرب، وخايف عليهم من الجو ده".



وأضاف قائلا:" أجمل مراحل حياتى بعد سن الخمسين لأنى تعلمت الكثير فى هذه الفترة، ولما بقيت على المسرح بنسى إنى مريض، وطول ما ربنا يعطيني نفس هغنى واللى قال جورج لازم يعتزل بيقول كده من حبه ليا".

