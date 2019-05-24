معرفش وائل جسار .. جورج وسوف: زعلان من أصالة.. وبرامج اكتشاف المواهب تجارية

روى المطرب جورج وسوف تفاصيل خلافه مع المطربة أصالة، قائلا: "معنديش حاجة ضد أصالة وزعلى منها فقط بسبب موقفها من سوريا وقالولى أصالة عايزة تزور سوريا، قلتلهم تيجى وأنا مسئول عن أمنها".



قال "وسوف" في تصريحات تليفزيونية"،: "معرفش مين وائل جسار ده ويغنى الأغاني بتاعتي براحته هو حر".



في سياق آخر، قال "وسوف"، إنه يرفض ظهور زوجته في الإعلام ولا يقبل الحديث عنها، مضيفا: "لو عندى بنت صوتها حلو اخليها تتجوز مش تغنى".



أضاف قائلا: "برامج اكتشاف المواهب تجارية فقط ولا تدعم الأصوات بعد نجاحها، ولو شاركت فى برنامج مواهب سأضع شرط ان تكون الجهة المنتجة مسؤولة عن الإنتاج للفائزين".