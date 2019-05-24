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فن

عزت العلايلي يعلن موعد استئناف تصوير مسلسل قيد عائلي

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:15 م
صدى البلد
أحمد البهي
أكد الفنان عزت العلايلي أنه من المقرر أن يستأنف تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل قيد عائلي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع عزت العلايلي في تصريحات لـ"صدى البلد": أن نجاح الحلقات الأولى من العمل يحمس المشاركين فيه على استكمال تصوير الحلقات الجديدة، إلا أنه يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة.

وأوضح عزت العلايلي أنه لم يستطع متابعة أي أعمال درامية خلال شهر رمضان الحالي نظرا لانشغاله ببعض الأمور العائلية، إلا أنه سيحرص على مشاهدة بعضها خلال الفترة القادمة.

يذكر أن مسلسل قيد عائلي بطولة عدد من الفنانين، بجانب الفنان القدير عزت العلايلي، على رأسهم ميرفت أمين وبوسي وصلاح عبد الله وميرنا وليد وريم البارودي واميرة هاني ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض ودينا فؤاد.

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