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أفضل من الاعتكاف.. مظهر شاهين: هذا العمل هو الجهاد الحقيقي

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:21 م
مظهر شاهين
مظهر شاهين
عبد الخالق صلاح
قال الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين؛ يجب على المسلم أن يحرص في العشر الأواخر من رمضان على الصدقة وصلة الأرحام والاعتكاف.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى؛ أن البقاء في خدمة الوالدين أولى من الاعتكاف؛ موضحا أن بر الوالدين فريضة أما الاعتكاف سنة ولا تقدم السنة على الفرض.

وأوضح شاهين، أن الجهاد الحقيقي هو خدمة الوالدين ورعايتهما؛ منوها أن من خرج من بيته لينفق على أطفال أو ليعف نفسه فهو يجاهد في سبيل الله.

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