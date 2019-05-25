جامعة عين شمس في أسبوع.. إجراءات خاصة خلال امتحانات الموجة الحارة .. شكاوى الطلاب من عدم وجود مراوح .. وختام تدريب العاملين بالعلاقات العامة

أمين عام جامعة عين شمس:

إجراءات خاصة خلال الامتحانات لمواجهة الموجة الحارة





عميد كلية البنات:

رشينا لجان الامتحانات بالمياه للتخفيف من حدة الحرارة

أهم حاجة راحة الطالبات وكل طالبة لازم تاخد حقها

شهدت جامعة عين شمس عدد من الأحداث والفعاليات على مدار الأسبوع الماضي، وكان أبرزها وضع إجراءات خاصة خلال الامتحانات بالتزامن مع الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر.واختتمت فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين في مجال العلاقات العامة بجامعة عين شمس، والذي تنظمه إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة لقطاع رئيس الجامعة.وسلم سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وناصر فخري مدير عام الإدارة العامة للتنظيم و الإدارة، شهادات التدريب المعتمدة لـ24 متدرب من الإداريين بمختلف إدارات و كليات الجامعة.وأكد "عبد الناصر"، حرص جامعة عين شمس على الإرتقاء بالمستوى الوظيفي والمهاري لأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة ، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات والتي يتم تنفيذها على المستويين الداخلي والخارجي.وأضاف ، أن عوائد التدريب الفعَال تنعكس إيجابًا على السمات الشخصية للمتدرب و اكتسابه معارف و مهارات جديدة ، وهو ما يصنع المستقبل الحقيقي للفرد و يسهم في تطوير منظومة العمل بالمؤسسة التي ينتمي إليها .من ناحية أخرى قال "عبد الناصر"، أمين عام جامعة عين شمس، إن الجامعة حريصة على توفير كل وسائل الراحة للطلاب، مشيرا إلى أنه بسبب الصيام فلا يمكن توفير زجاجات المياه للطلاب خلال الامتحانات، إلا أن الجامعة شددت على توفير وسائل تهوية جيدة، وتوفير المراوح في كل لجان الامتحانات.وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أنه فيما يخص الإداريين ممن ليس لهم امتحانات، فلهم إذن من الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، بخروجهم مبكرا.وعلقت الدكتورة رقية شلبي، عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، على شكاوى الطالبات من امتحانهن في الطرقة بدون مروحة، مشيرة إلى أنها استعدت للموجة الحارة، واستعانت ب30 مروحة حجم كبير، وبعض القاعات بها تكييفات.وأضافت "شلبي"، في تصريحات لـ صدى البلد، أنه تم رش المياه على الأرض وعلى الخيام، مشيرة إلى أنه كان متاح "فك الطرحة" للطالبات للتهوية دون مشكلة.وعلقت عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، على شكاوى الطالبات، بمنع المراقبين لهن بدخول الحمامات خلال الامتحان، لغسل وجوههن للتخفيف من حدة الحرارة، قائلة: "تصرف فردي وغير مقبول"، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على المراقبين ورؤساء الأقسام بتيسير الأمور على الطالبات خلال الامتحانات.وأكدت الدكتورة رقية شلبي، قائلة: كل طالبة لازم تاخد حقها، وأي مشكلة مايسكتوش ويجولي، أهم حاجة راحة الطالبات علشان يعرفوا يجاوبوا على الامتحانات، وهدفنا الأساسي في الكلية هو الطالبات.