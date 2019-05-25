البحث العلمي في أسبوع.. افتتاح أول مركز للحفريات بمصر.. وإطلاق مسابقة الجدران المتساقطة بالتعاون مع الهيئة الألمانية.. ونتائج نداء علماء بعيد الفطر

جامعة المنصورة تفتتح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط.

البحث العلمي: إعلان نتائج نداء علماء مصر 2 بعد عيد الفطر

الهيئة الألمانية والبحث العلمي ينظمان مسابقة مختبر الجدران المتساقطة



شهد الأسبوع الماضي، بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عدة فعاليات أطلقتها الأكاديمية، وإعداد أخرى ستبدأ خلال الفترة المقبلة.. حيث بدأت بإعلان منح دولية، افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط.



وافتتح يوم الجمعة، الماضي أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبد الباسط، وسفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبي، والدكتور هشام سلام مؤسس مركز المنصورة للحفريات الفقارية ومكتشف الديناصور منصور اسورس.



كما يقام افتتاح أول مركز للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من العلماء والباحثين وممثلي مؤسسة Nature Springer للأبحاث العلمية و بنك المعرفة.



وتقدم أكاديمية البحث العلمي على مدار الفترة المقبلة عدة منح دولية بالتعاون مع كبرى المؤسسات العلمية والبحثية، في العديد من المجالات المختلفة.



وأعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2020 – 2022 )، وذلك طبقًا للشروط المطلوبة في مجال علوم الحياة والهندسة وعلوم المواد، على أن تكون مدة كل مشروع 3 سنوات، ويتم تمويله بالمبلغ المخصص لكل مشروع قدره 300 ألف جم (100 ألف جم/سنويا).



وأشارت الأكاديمية في إعلانها، إلى أن عدد المشروعات التي تُمول 6 مشروعات، لذا يجب أن يتقدم الباحث المصرى والباحث الصينى بالمقترح البحثى فى نفس الوقت الموقع الخاص بجهته، وعلى الباحثين الراغبين فى التقدم بالمقترحات حتى موعد أقصاه 27 يونيو 2019.



وفي سياق آخر تقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بينها وبين منظمة التعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو)، عن المنح التالية فى مجال الكيمياء الخضراء :منح أبحاث الكيمياء الخضراء للعلماء الشباب *Green Chemistry research grants for young scientists.



وتهدف المنح إلى دعم وتطبيق الأبحاث العلمية فى مجال الكيمياء الخضراء التى يقوم بها العلماء الشباب، حيث يشترط للتقدم لهذه المنحة ألا يتعدى عمر الباحث 39 عامًا وأن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وتصل قيمة المنحة إلى 30000 (ثلاثون ألف) دولار أمريكي، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 31 أغسطس 2019 ولن تتحمل الاكاديمية أية نفقات.



بينما أطلقت الأكاديمية البحث العلمي، برنامج Intra- Africa Academic Mobility Call for 2019، المعنى بمؤسسات التعليم العالى فى أفريقيا، وذلك في إطار تعاونها مع الاتحاد الافريقى.



كما اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم لمسابقة "مختبر الجدران المتساقطة" وتعد هذه المسابقة تعاون مشترك مع وزارة الخارجية الألمانية الفدرالية، وتستضيفة الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD) بدعم من مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، ومؤسسة مصر الخير ومكتبة الإسكندرية، وبيت السناري.



ومسابقة مختبر الجدران المتساقطة هي شكل ملهم ومتعدد التخصصات للمواهب المتميزة، حيث يوفر الفرصة للشباب الأكاديميين المتميزين ورجال الأعمال والمتخصصين من جميع المجالات سواء في مجال الزراعة أو الطب أو الاقتصاد أو الهندسة إلي العلوم الإنسانية؛ لتبادل أفكارهم الرائدة من خلال تقديمها في ثلاث دقائق على خشبة المسرح لإثبات قدراتهم أمام لجنة التحكيم المكونة من أعضاء متميزين لهم خبرة في مجالات التخصص ذات الصلة، لتهدف بذلك تعزيز الإبتكارات العلمية والتجارية وتعزيز التبادل بين العلماء البارزين والمهنيين الخارجين من مختلف مجالات الخبرة.



وسيحصل الفائز علي رعاية كاملة للسفر والمشاركة ليمثل مصر في المرحلة الكبرى من المسابقة الدولية "الجدران المتساقطة" ببرلين في نوفمبر حيث يجمع "فينالي" 100 مشارك، ليحصل كل من وصل للنهائيات على الفرصة لعرض أعماله البحثية أو فكرته أمام لجنة عليا من النخبة على المستوى الأكاديمي والبحثي والتجاري.



وخلال الفترة المقبلة تستعد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لندوة بعنوان "تكنولوجيا التصويب الجيني وأولوياتها لمصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يوم الخميس الموافق 13 يونيو، والتي تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية.



وتناقش الندوة أحدث المستجدات والابتكارات لدعم ونشر المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة فى مجالات تكنولوجيا التصويب الجيني وأولوياتها لمصر، وذلك لتحديد السبل التى تحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة وخطتها الإستراتيجية في العلوم والابتكار 2030، كما تتضمن الجلسة الختامية عرض ومناقشة توصيات الندوة.



وفي سياق آخر أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تأجيل إعلان نتائج مبادرة نداء علماء مصر، بعد إجازة عيد الفطر حيث تعلن تباعا، ويتم استئناف ما تبقى من إجراءات الانتهاء من تحكيم المقترحات المقدمة على نظام التسجيل الإلكتروني خلال شهر رمضان، فتهدف المبادرة إلى إيجاد حلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتطبيق لمجابهة التحديات بعض التحديات والمشاكل الملحة في المجالات المختلفة.



وتقام المبادرة ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعتمدة من مجلس الأكاديمية وتنفيذا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهذا هو النداء الثاني، وكان النداء الأول قد أعلن في 2015، وتم تنفيذ معظم مشروعاته وحققت بعض الأهداف المرجوة في تحلية ومعالجة المياه وتنمية أقاليم مصر الحدودية.