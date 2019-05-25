انقطاع التنفس عند السيدات خلال النوم مرتبط بهذا المرض الخطير

كشف بحث جديد أُجري في اليونان عن أن توقف التنفس في أثناء النوم، والمعروف باسم النوم الانسدادي (OSA) يمكن أن يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء، ولكن ليس لدى الرجال، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وحلل العلماء اليونانيون بيانات من 19 ألف شخص لفحص ما إذا كان هناك صلة بين النوم الانسدادي والإصابة بالأورام السرطانية، ووجدوا أن السرطان كان أكثر انتشارًا في النساء المصابات بانقطاع التنفس في أثناء النوم إلا ان هذا الأمر لم يحدث مع الرجال.



وقد وضع العلماء في الاعتبار مجموعة اخرى من العوامل الأخرى المسببة للسرطان ، مثل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وحالة التدخين واستهلاك الكحول، وقال الخبراء إن هذه النتائج لا ينبغي أن تثير قلق الأشخاص الذين يعانون من الشخير أثناء النوم وبالأخص بين السيدات.



وأشار الخبراء إلى أن تغيرات نمط الحياة يمكن أن تقاوم مشاكل النوم الانسدادي، والذي غالبًا ما يكون المتهم الأول فيها هي زيادة الوزن أو التدخين أو شرب الكثير من الكحول، حيث يمكن أن يكون لتوقف التنفس أثناء النوم ، بسبب ضيق الممرات الهوائية خلاله، مما يقطع التنفس الطبيعي.



ويؤثر النوم الانسدادي على ما بين 4 و10 في المائة من الناس في المملكة المتحدة، وقد أكد الخبراء أن انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، والسكتة الدماغية ، نوبة قلبية ، أو تطوير مرض السكري من النوع 2.



وقاد الباحثون من جامعة أرسطو في سالونيك الدراسة، مستخدمين بيانات عن 5،789 امرأة و 13،767 رجلا، وأظهرت البيانات أن 388 شخصًا، أى ما يعادل 2 في المائة من المشاركين قد تم تشخيصهم بالإصابة بأورام سرطانية.



واقترح العلماء أن انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، الناجم عن ضيق التنفس ، يمكن أن يلعب دورًا في تطور السرطان، وقال الدكتور أثاناسيا باتاكا، المؤلف المشارك للدراسة، أن الرابط بين انقطاع التنفس عند النساء خلال النوم بالإصابة بالأورام السرطانية أكبر من الرجال.



وقد أكد باتاكا أن الرجال الذين يعانون من النوم الانسدادي هم أكثر عرضة للنوم أو الشخير أو التوقف عن التنفس في منتصف الليل، في حين أن النساء أكثر عرضة للإرهاق ، والأرق والاكتئاب والصداع الصباحي.