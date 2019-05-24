الحلقة 19 من مسلسل حكايتي.. داليدا تشارك في الفاشون شو

شهدت الحلقة 19 من مسلسل حكايتي والذي تخوض من خلاله ياسمين صبري سباق الدراما الرمضاني العديد من الأحداث الهامة منها إصرار "داليدا"، على المشاركة في الفاشون شو رغم حرق الاتيليه.



ويساعدها "علي"، والذي يجسد دوره أحمد صلاح حسني، في إحضار المعدات والأقمشة لها، وتنجح في تنفيذ التصميم وتشارك بالفاشون لتصيب فريدة، والتي تقدم دورها وفاء عامر بصدمة كبيرة.



أما أدهم "أحمد حاتم" فيتم إلقاء القبض عليه بعد إتهامه بمحاولة قتل والد داليدا .. اما عم داليدا والذي يجسد دوره إدوارد فيستغل الفرصة ويحاول الاستيلاء على كل الاراضي.

