الحلقة 19 مسلسل لآخر نفس.. ياسمين عبد العزيز تحصل على الهارد

تنجح سلمى والتي تجسد دورها ياسمين عبد العزيز في الوصول للهارد من خلال الصحفي علام الوليد والذي يكشف لها لغز كبير بالرواية وهو أن زوجها حازم اشترى مطبعة وصحيفة قبل وفاته.



وتقوم سلمى بمساعدة أحمد العوضي وأحمد صلاح حسني في الوصول إلى المطبعة وهناك تجد صندوق وبه الهارد الذي تبحث عنه منذ فترة طويلة.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث تتعرض المهندسة "سلمى أبو الفضل" لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة "حازم غنيم"، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه.



المسلسل تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم، مراد مكرم، وهبة عبدالغني.

