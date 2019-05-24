نشرة الفن المسائية.. علي ربيع يعيد متابعة زوجته على إنستجرام.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال.. ورانيا يوسف تلتقي زميلات الدراسة بعد 25 عاما

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى حازت اهتمام القراء ونكشف فيها صراع النجوم على مسلسلات رمضان واحتفالهم بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام وبرقية التعازي للفنانة أنغام بعد رحيل عمها.