نشرة الفن المسائية.. علي ربيع يعيد متابعة زوجته على إنستجرام.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال.. ورانيا يوسف تلتقي زميلات الدراسة بعد 25 عاما

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى حازت اهتمام القراء ونكشف فيها صراع النجوم على مسلسلات رمضان واحتفالهم بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام وبرقية التعازي للفنانة أنغام بعد رحيل عمها.
شاهد... أحمد الفيشاوي طفلًا مع المسحراتي سيد مكاوي
علي ربيع يعيد متابعة زوجته على إنستجرام بعد انفصالهما.. تعرف على رد فعلها
اتجمعنا تاني.. رانيا يوسف تلتقي زميلات الدراسة بعد 25عاما
عمرو يوسف يداعب أطفال اللاجئين: أنا شايف إنهم محتاجين مساعدتنا
موجة غضب.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال بسبب حلقة ماجي
نوال الزغبي تصور كده باي في اليونان
رواد السوشيال ميديا يتوقعون شكل أمير كرارة عند تقديمه كلبش 30..شاهد
شاهد... أحمد الفيشاوي طفلًا مع المسحراتي سيد مكاوي
علي ربيع يعيد متابعة زوجته على إنستجرام بعد انفصالهما.. تعرف على رد فعلها
اتجمعنا تاني.. رانيا يوسف تلتقي زميلات الدراسة بعد 25عاما
عمرو يوسف يداعب أطفال اللاجئين: أنا شايف إنهم محتاجين مساعدتنا
موجة غضب.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال بسبب حلقة ماجي
نوال الزغبي تصور كده باي في اليونان
رواد السوشيال ميديا يتوقعون شكل أمير كرارة عند تقديمه كلبش 30..شاهد