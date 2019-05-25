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توك شو

رسائل لا تجعلها تقف عندك.. مظهر شاهين يوضح حكمها فى الدين

السبت 25/مايو/2019 - 12:40 ص
مظهر شاهين
مظهر شاهين
عبد الخالق صلاح
قال الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين، إن العالم الإسلامي يواجه العديد من المشكلات بسبب الفتاوى التي يصدرها البعض عن جهل؛ مرددا: «الفتوى الشاذة تنتشر كالنار في الهشيم وتحقق مكاسب شخصية لمن يروجها».

وسخر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى؛ من الرسائل المنتشرة والتي تقول: «لا تجعلها تقف عندك أو ارسلها لعشرين واحد حتى يحقق دعائك أو رجائك وهكذا»؛ وردد: « دي خزعبلات ملهاش لازمة واللي يبعتهالك على الموبيل اعمله بلوك».

وحذر شاهين؛ من الأشخاص التي توزع أوراق بها كلمات غريبة مكتوبة باللغة غريبة؛ ما هي إلا تعزيز تحضر الجن والعفاريت.

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