رسائل لا تجعلها تقف عندك.. مظهر شاهين يوضح حكمها فى الدين

قال الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين، إن العالم الإسلامي يواجه العديد من المشكلات بسبب الفتاوى التي يصدرها البعض عن جهل؛ مرددا: «الفتوى الشاذة تنتشر كالنار في الهشيم وتحقق مكاسب شخصية لمن يروجها».



وسخر خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى؛ من الرسائل المنتشرة والتي تقول: «لا تجعلها تقف عندك أو ارسلها لعشرين واحد حتى يحقق دعائك أو رجائك وهكذا»؛ وردد: « دي خزعبلات ملهاش لازمة واللي يبعتهالك على الموبيل اعمله بلوك».



وحذر شاهين؛ من الأشخاص التي توزع أوراق بها كلمات غريبة مكتوبة باللغة غريبة؛ ما هي إلا تعزيز تحضر الجن والعفاريت.