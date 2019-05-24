الدفاع الروسية: الجيش السوري يقضي على 350 إرهابيا من النصرة في محافظة حماة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري قضى على 350 إرهابيا ودمر دبابات وعربات جراء صد هجمات هيئة تحرير الشام ، في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد بإدلب.



وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة الجنرال فيكتور كوبتشيشين، في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، "خلال اليوم الماضي صدت القوات الحكومية السورية هجمات من الجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق بلدتي كفر نبودة وحويز في ريف حماة ، ومنذ 21 مايو قضت القوات الحكومية السورية على حوالي 350 إرهابيا ودمرت 5 دبابات ومركبة قتالية للمشاة و 27 سيارة (بيك آب) مزودة برشاشات من عيار ثقيل ، ومركبتين لمهمات انتحارية وثلاث منصات راجمات صواريخ".



وأضاف كوبتشيشين أن الجماعات المسلحة غير الشرعية تنقل تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية إلى منطقة بلدة كفر نبودة من أجل التعويض عن خسائر القتال ، وعلى مدار اليومين الماضيين وصل إلى جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في إدلب أكثر من 800 مسلح ، و7 دبابات على الأقل و3 مركبات قتالية لنقل الجنود، و15 شاحنة صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة ، وتلقينا معلومات حول تجهيز قادة التشكيلات الإرهابية سيارتين إلى أربع مفخخة يقودها انتحاريون بهدف اختراق دفاعات القوات السورية".



وشدد على أنه لا يزال هناك احتمال كبير لأن تقوم الجماعات المسلحة غير الشرعية باستخدام المواد السامة بهدف اتهام قوات الحكومة السورية في وقت لاحق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.