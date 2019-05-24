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أخبار العالم

مرفوضة.. مسئول فلسطيني: ورشة البحرين رشوة اقتصادية لقبول صفقة القرن

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:20 م
نبيل شعث
نبيل شعث
أحمد سيف الدين
ندد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث، بالورشة الاقتصادية التي ستعقدها الإدارة الأمريكية في البحرين كأولي خطوات صفقة القرن، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ترفضها جملة وتفصيلا.

ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية قال شعث، إن فلسطين كانت أبدا تتخلف عن اجتماعا عربيا أو إسلاميا، إلا أن الورشة الأمريكية البحرينية، ما هي إلا جزء من صفقة القرن التي تريدها واشنطن والتي خطط لها بأن تبدأ بالجانب الاقتصادي قبل السياسي لتقديم رشوة مالية للجانب الفلسطيني لكننا نرفض ذلك ولن نبيع قضيتنا.

وأضاف "شعث"، أن "رفضهم المشاركة لم يكن أبدا تقليلا من البحرين بل هو رفضا لصفقة القرن التي تبلورها واشنطن".

جدير بالذكر، أن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت مقاطعة المؤتمر الاقتصادي الأمريكي، الذي سيعقد في البحرين، الشهر المقبل.

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