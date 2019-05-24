محافظ البحر الأحمر يجتمع بأهالي منطقة الملاحة ويستمع إلى مطالبهم

اجتمع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، بأهالي منطقة الملاحة بالغردقة، للاستماع إلى مطالبهم.



جاء ذلك عقب الإفطار الجماعي الذي نظمه جهاز التعمير والإسكان بالمنطقة، بحضور العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسيحي والإسلامي بالمحافظة الساحلية.



ومن جانبه أكد "عبد الله"، أن المحافظة تضع نصب أعينها خدمة جميع المواطنين بمختلف مدنها، مشيرا إلى أن منطقة الملاحة شهدت طفرة في أعمال التطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن البحر الأحمر تهدف إلي تطوير كافة المناطق القديمة بالغردقة.



ومن ناحية أخرى وجه المواطنون بالمنطقة الشكر للمحافظ علي حرصه الشديد لتوفير كافة المرافق والخدمات لهم وحرصه علي تطوير المنطقة بالكامل، مؤكدين أنهم عانوا لفترات طويلة من الإهمال وعدم توافر الخدمات.