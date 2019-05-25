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أفتى بمنح أصحاب المناصب الزكاة.. مظهر شاهين عن السائلين فى الشارع: نديهم جزء بسيط أوي

السبت 25/مايو/2019 - 06:11 ص
مظهر شاهين
مظهر شاهين
عبد الخالق صلاح
أكد الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين؛ أن زكاة المال تخرج مرة كل عام؛ موضحا أن لها مصارف معينة ولابد أن تصل إلى مستحقيها ولا يتم توزيعها بأي طريقة للتخلص منها.

وأوضح شاهين خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى؛ أنه لابد أن يتم البحث عن الفقير ويتم إعطائه زكاة المال؛ مرددا: «في موظف في منصب محترم ولكنه يحتاج لأنه هيجوز بنته عنده مرض ده لازم تديله زكاة المال».

وتابع: « أنا عارف أن جاري في منصب؛ هو مش وزير يعني بس موظف؛ وعايز اوصل له الزكاة أبعثها لها في جواب وأكتب له أتمني أن تتقبل منى هذه الهدية».

وبسؤاله عن السائلين فى الشارع قال: « نديهم جزء بسيط أوي وأراضيهم ».

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