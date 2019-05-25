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انطلاق منافسات دورة كرة القدم لحزب الحرية المصرى.. صور

السبت 25/مايو/2019 - 02:20 ص
إنطلاق منافسات دورة
إنطلاق منافسات دورة كرة القدم لحزب الحرية المصرى على مستوى
ماجدة بدوى
انطلقت منافسات دورة كرة القدم الرمضانية لحزب الحرية المصرى على مستوى الجمهورية والتى يشارك فيها شباب الحزب بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، أن الهدف من هذه الدورة تشجيع شباب الحزب على ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن حزب الحرية المصرى ومن خلال اللجنة الرياضية بالحزب برئاسة الدكتور عصام سراج الدين يفكر فى إقامة دورى لكرة القدم بين شباب عدد من الأحزاب خلال المرحلة القادمة.

وقال " حسب الله " إنه كلف اللجنة الرياضة بالحزب بالاتصال مع اللجان الرياضة وشباب عدد من الأحزاب السياسية لعرض هذا الاقتراح عليهم لتنظيم دورى كرة القدم بين شباب الأحزاب، مؤكدًا أنه تم رصد جوائز مالية كبيرة للفائزين بدورى حزب الحرية المصرى.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج دورى الحزب تمثلت فى فوز القليوبية علي تجمعات القاهرة ٤ / ١ بملعب قليوب بالقليوبية ، وفوز البحيرة علي الأسكندرية ٩ / ٢ بملعب الإسكندرية وفوز كفر الشيخ علي المنوفية ٨ / ٣ بملعب المنوفية، وفوز دمياط علي بورسعيد ٧ / ٣ بملعب دمياط وفوز تجمعات الجيزة علي القاهرة، وفوز الجيزة علي الفيوم ونتيجة اللقاء 1/1 والفوز بركلات الترجيح ٣ / ١.
انطلاق منافسات دورة كرة القدم لحزب الحرية المصرى.. صور
انطلاق منافسات دورة كرة القدم لحزب الحرية المصرى.. صور
انطلاق منافسات دورة كرة القدم لحزب الحرية المصرى.. صور

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