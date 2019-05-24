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ديني

الإفتاء توضح أقل مدة للاعتكاف.. تعرف عليها

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:39 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء، إن الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أيِّ مسجدٍ ولو بجوار البيت.

وأوضحت الدار عبر صفحتها على فيس بوك أن السنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك، وأقل مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، حتى إنه يجوز للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ليحصل له ثوابه.

وتابعت أنه يجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، بشرط أن لا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية.

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