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اقتصاد

1.2 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

السبت 25/مايو/2019 - 07:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
مثلت تعاملات المصريين 67.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.2% وسجل العرب 9.4%.

وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,277.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 27.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.9% من إجمالى التعاملات بالبورصة المصرية على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.1 % و العرب على 8.0 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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