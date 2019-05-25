الصيادلة: تفعيل قانون تنظيم الإعلانات يحد من الأدوية المغشوشة

قال الدكتور محمد حسن، عضو مجلس نقابة الصيادلة، انه يجب محاربة الأدوية المغشوشة، وآليات تسويقها من خلال وضع العقوبات الرادعة، وتفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية والدوائية ومستحضرات التجميل مضيفا ان الأدوية المصنعة بير السلم تستخدم مواد خام خاطئة ومنتهية الصلاحية وخطرة علي صحة الإنسان.



وأكد عضو المجلس في تصريحات لصدي البلد، ان تفعيل قانون تنظيم الإعلانات الصحية و للأدوية ومستحضرات التجميل، يحد من انتشار الأدوية مجهولة المصدر، وله مردود ايجابي للسيطرة علي الأسواق.ضيفًا أن أغلب القنوات الناقلة تكون غير مرخصة.



وأوضح حسن، ان المواطنين يقعوا فريسه الأدوية المغشوشة، من خلال مشاهدة اعلاناتها علي الوسائل السمعية والبصرية وخاصة السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن يجب وضع ضوابط صارمة لهذه الاعلانات والتأكد من صحة المنتج وترخيصه حفاظًا علي صحة المواطنين.



وطبقًا لقانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية «يحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة، وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول، وللجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة».