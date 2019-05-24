واجبة على كل مسلم.. مظهر شاهين: يجب إخراج زكاة الفطر قبل هذا الموعد.. فيديو

قال الداعية الإسلامي، مظهر شاهين، إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ويخرجها ولي الأمر، وحددتها دار الإفتاء بـ 13 جنيها ويتم إخراجها عن كل فرد من الأسرة.



وأضاف "شاهين" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "لا مانع من إخراج زكاة الفطر بقيمة مرتفعة، ولكن يجب إخراجها قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها طوال أيام شهر رمضان".



وأكد أنه: "من الأفضل إخراجها قبل عيد الفطر بفترة حتى يستفيد الفقراء من هذه الأموال من أجل الاستعداد لاستقباله".