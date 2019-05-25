محافظ البحر الأحمر يكرم المشاركين فى مبادرة شواطئ بلا غرق بالغردقة.. صور

كرم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الجمعة، المشاركين فى مبادرة شواطئ بلا غرق على مستوى المحافظة.



كما وجه "عبدالله" الشكر لمجمع إعلام الغردقة وشركة (safe line) للإنقاذ المتمثلة فى د. محمد السيد سلامة رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد على المدير التنفيذى للمؤسسة على مجهودهم لإنجاح المبادرة وتعاونهم مما يؤكد على مدى تعاون أجهزة الدولة فى تحقيق أهدافها.



ومن جانبه أكد المحافظ أنه يعد أهم عوامل الحفاظ على السياحة بالمدينة الساحلية، نظرًا لأن الصناعة الأولى بالمحافظة وهي السياحة ترتكز بشكل أساسي على سياحة الشواطئ.



وأوضح أن محافظة البحر الأحمر تعمل على تكوين فرق تأمين الشواطئ وحمامات السباحة ذات أسس علمية في التعامل مع الغريق وكيفية الإنقاذ الأمن علي الشواطئ العامة أو الخاصة وعمل الإسعافات الأولية له.



يذكر أن المبادرة التى أطلقها مجمع إعلام الغردقة بالتعاون مع شركة (safe line) للإنقاذ تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والتى انطلقت فعاليتها شهر مارس الماضى واستمرت على مدى شهرين وجابت مدن المحافظة بهدف خلق بيئة آمنة بكافة أرجاء المسطحات المائية وسلامة مرتاديها عن طريق تنمية وتطوير ثقافة الإنقاذ وتشجيع روح التطوع واحترام قواعد وأنظمة الشاطئ، والارتقاء بوعى معايير السلامة مع خلال خلق بيئة آمنة وواعية عن طريق نشر الوعى بثقافة التعامل مع حالات الغرق وإنقاذها وتثبيت الحالة حتى وصول المساعدة الطبية والمبادرة هى محاولة للتعاون بين جميع المؤسسات والقطاعات المعنية بسلامة مرتادى المسطحات المائية.



كما قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بتقديم ثلاث منح عمل لمدة ثلاثة شهور مدفوعة الأجر و قدمت المؤسسة المنظمة (safe line) عدد 3 منحة عمل لمدة ثلاثة شهور مدفوعة الأجر من المشاركين، كذلك تكريم الحاصلين على منحة العمل.