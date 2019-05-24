نهائي دوري أبطال أفريقيا.. أنيس البدري يقود هجوم الترجي أمام الوداد

أعلن معين الشعباني المدير الفنى لفريق الترجى التونسي عن تشكيلة الفريق المقرر ان تواجه بعد قليل فريق الوداد البيضاوي المغربي فى ذهاب نهائى دوى أبطال إفريقيا على ملعب استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله فى المغرب.



وجاءت تشكيلة الترجى على النحو التالي:



معز بن شريفية فى حراسة المرمى وشمس الدين الذوادي وخليل شمام وسامح الدربالي وأيمن بن محمد وفرانك كوم وفوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي وأنيس البدري ويوسف البلايلي وجونيور لوكوزا.

