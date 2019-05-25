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اقتصاد

أسعار الأسماك تتراجع.. البوري بـ40 جنيها والبلطي بـ32 والمكرونة بـ25

السبت 25/مايو/2019 - 04:29 ص
صدى البلد
محمد صبيح
سجل كيلو السمك البلطي نمرة 1 سعرا يتراوح بين 39 و45 جنيها، بسوق العبور والبلطي (نمرة 2) 32 جنيها، والبلطي الأسواني 35 جنيها، والبوري (نمرة 2) 38 جنيها، والبوري (نمرة 1) سجل سعرا يتراوح بين 39 إلى 48 جنيها، بتراجع.

وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجي 39 جنيها، والمكرونة السويسي 66 جنيها، والمكرونة المجمدة 25 جنيها، والكابوريا 150 جنيها، والمرجان 45 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري (نمرة 1) نحو 320 جنيها، والجمبري (نمرة 2) بين 125 و225 جنيها، والجمبري المجمد 85 و165 جنيها، والدنيس 90 جنيها، والبربون 35 جنيها.

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