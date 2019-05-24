نشرة الحوادث.. العشيق والزوجة خلصا على المخدوع.. وقصة صاحب علامة نصر أكتوبر مع كوبري روض الفرج

نشر صدى البلد على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة فى قسم الحوادث نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:
توفي أمس البطل عبد الرحمن القاضي بمسقط رأسه في محافظة سوهاج، وهو صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة أثناء عبور القوات قناة السويس في اتجاه سيناء.
التحق البطل عبد الرحمن القاضي بالتجنيد في الرابع من أكتوبر من عام 1967 بسلاح المدرعات، بعدها انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها آنذاك بالكيلو 16 طريق القاهرة السويس، كما خاض البطل حرب الاستنزاف لتفاصيل اكثر اضغط هنا
وقالت مصادر بالجهاز أن اللواء حبيب العادلي الوزير السابق، تقدم بطلب لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال حبيب العادلى لتفاصيل اكثر اضغط هنا
فضحتها كاميرات المراقبة .. الزوجة والعشيق يتخلصان من الزوج بعد السحور بـ الجيزة
دماء على السحور.. عنوانا لتلك الجريمة التي وقعت بالقرب من مقابر التاريخ الفرعوني، والتى اقبلت فيها زوجة لعوب على التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، واختلاق واقعة هجوم مسلحين على منزلهم للهروب من المساءلة القانونية.
الواقعة بدأت في رواية الزوجة العشرينية اللعوب بصراخها، فبعد دقائق من رفع المؤذن لأذان الفجر في المسجد وبمجرد اعلاء كلمة الحق "الصلاة خير من النوم" انطلقت صرخات الزوجة لتعلو ارجاء المنطقة "الحقوني.. جوزي مات" لتفاصيل اكثر اضغط هنا
تفحما داخل دولاب منزلهما.. الآلاف يشيعون جثماني طفلي الغربية.. صور
شيع الآلاف من أهالي ومواطني منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة لغربية ظهر اليوم جثمان الطفلين "عمر " وساجد " اللذين لم يتجاوز عمرهما العقد الاول ولقبا بـ"عصفوري الجنة " فى مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة وسط مشاركة أفراد عائلتيهما والجيران وكبار ممثلي العائلات حتي مثواهما بمقابر العائلة بالطريق الدائري.
وكانت حالة من الصدمة والوجيعة قد خيمت على وجه "أنس " وزوجته والدي الطفلين اللذين دخلا فى نوبه من البكاء والفجيعة التى ألمت صدرهما أثناء قيامها بدفن جثتي نجليهما وسط مواساه الأهل والمقربين لهم وترديد هتاف "لا إله إلا الله "عمر" و"ساجد " أحباب الله فى الجنه ونعيمها يا حبايبي" لتفاصيل اكثر اضغط هنا
الفواحات والبطاريات والتانك.. 10 نصائح مهمة لتجنب اشتعال النار في السيارة
حذرت الادارة العامة للحماية المدنية المواطنين بسبب ازدياد حرارة الجو خلال الايام المقبلة من عدة اشياء قد تمثل خطورة حيث يؤدي ذلك الطقس مع بعض الممارسات الخاطئة الي ارتفاع نسبة نشوب الحرائق.
وقال محمود عبد العزيز، معلم تدريب بالإدارة العامة للحماية المدنية، إن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها تجنبا لأي مخاطر، ومنها إخلاء السيارات من الفواحات، والمشروبات الغازية، والعطور، وبطاريات الأجهزة بشكل عام لتفاصيل اكثر اضغط هنا
بقصد الإتجار.. ضبط 3 أشخاص بـ2 مليون صاروخ ناري بالجمالية.. فيديو
نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 2 مليون و410 آلاف وحدة ألعاب نارية بمنطقة الجمالية، وذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط كافة صور الخروج على القانون لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وملاحقة العناصر القائمة على تصنيعها والإتجار فيها.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (تاجر) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية ( مستأجر ) كائن بدائرة القسم وعثر بداخله على (630 ألف وحدة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع )، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتفاصيل اكثر اضغط هنا
من خط بارليف لـ روض الفرج .. صورتان لصاحب علامة النصر فى حرب أكتوبر
توفي أمس البطل عبد الرحمن القاضي بمسقط رأسه في محافظة سوهاج، وهو صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة أثناء عبور القوات قناة السويس في اتجاه سيناء.
التحق البطل عبد الرحمن القاضي بالتجنيد في الرابع من أكتوبر من عام 1967 بسلاح المدرعات، بعدها انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها آنذاك بالكيلو 16 طريق القاهرة السويس، كما خاض البطل حرب الاستنزاف لتفاصيل اكثر اضغط هنا
أمر جهاز الكسب غير المشروع، برفع اسم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك عقب حصوله علي حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء علي أموال الداخلية» وتغريمه 500 جنيه.
رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم
وقالت مصادر بالجهاز أن اللواء حبيب العادلي الوزير السابق، تقدم بطلب لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال حبيب العادلى لتفاصيل اكثر اضغط هنا
فضحتها كاميرات المراقبة .. الزوجة والعشيق يتخلصان من الزوج بعد السحور بـ الجيزة
دماء على السحور.. عنوانا لتلك الجريمة التي وقعت بالقرب من مقابر التاريخ الفرعوني، والتى اقبلت فيها زوجة لعوب على التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، واختلاق واقعة هجوم مسلحين على منزلهم للهروب من المساءلة القانونية.
الواقعة بدأت في رواية الزوجة العشرينية اللعوب بصراخها، فبعد دقائق من رفع المؤذن لأذان الفجر في المسجد وبمجرد اعلاء كلمة الحق "الصلاة خير من النوم" انطلقت صرخات الزوجة لتعلو ارجاء المنطقة "الحقوني.. جوزي مات" لتفاصيل اكثر اضغط هنا
تفحما داخل دولاب منزلهما.. الآلاف يشيعون جثماني طفلي الغربية.. صور
شيع الآلاف من أهالي ومواطني منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة لغربية ظهر اليوم جثمان الطفلين "عمر " وساجد " اللذين لم يتجاوز عمرهما العقد الاول ولقبا بـ"عصفوري الجنة " فى مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة وسط مشاركة أفراد عائلتيهما والجيران وكبار ممثلي العائلات حتي مثواهما بمقابر العائلة بالطريق الدائري.
وكانت حالة من الصدمة والوجيعة قد خيمت على وجه "أنس " وزوجته والدي الطفلين اللذين دخلا فى نوبه من البكاء والفجيعة التى ألمت صدرهما أثناء قيامها بدفن جثتي نجليهما وسط مواساه الأهل والمقربين لهم وترديد هتاف "لا إله إلا الله "عمر" و"ساجد " أحباب الله فى الجنه ونعيمها يا حبايبي" لتفاصيل اكثر اضغط هنا
الفواحات والبطاريات والتانك.. 10 نصائح مهمة لتجنب اشتعال النار في السيارة
حذرت الادارة العامة للحماية المدنية المواطنين بسبب ازدياد حرارة الجو خلال الايام المقبلة من عدة اشياء قد تمثل خطورة حيث يؤدي ذلك الطقس مع بعض الممارسات الخاطئة الي ارتفاع نسبة نشوب الحرائق.
وقال محمود عبد العزيز، معلم تدريب بالإدارة العامة للحماية المدنية، إن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها تجنبا لأي مخاطر، ومنها إخلاء السيارات من الفواحات، والمشروبات الغازية، والعطور، وبطاريات الأجهزة بشكل عام لتفاصيل اكثر اضغط هنا
بقصد الإتجار.. ضبط 3 أشخاص بـ2 مليون صاروخ ناري بالجمالية.. فيديو
نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 2 مليون و410 آلاف وحدة ألعاب نارية بمنطقة الجمالية، وذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط كافة صور الخروج على القانون لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وملاحقة العناصر القائمة على تصنيعها والإتجار فيها.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (تاجر) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية ( مستأجر ) كائن بدائرة القسم وعثر بداخله على (630 ألف وحدة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع )، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتفاصيل اكثر اضغط هنا