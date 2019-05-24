نشرة الحوادث.. العشيق والزوجة خلصا على المخدوع.. وقصة صاحب علامة نصر أكتوبر مع كوبري روض الفرج

نشر صدى البلد على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة فى قسم الحوادث نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير التالي:





من خط بارليف لـ روض الفرج .. صورتان لصاحب علامة النصر فى حرب أكتوبر



توفي أمس البطل عبد الرحمن القاضي بمسقط رأسه في محافظة سوهاج، وهو صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة أثناء عبور القوات قناة السويس في اتجاه سيناء.



التحق البطل عبد الرحمن القاضي بالتجنيد في الرابع من أكتوبر من عام 1967 بسلاح المدرعات، بعدها انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها آنذاك بالكيلو 16 طريق القاهرة السويس، كما خاض البطل حرب الاستنزاف



رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم





وقالت مصادر بالجهاز أن اللواء حبيب العادلي الوزير السابق، تقدم بطلب لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال حبيب العادلى





فضحتها كاميرات المراقبة .. الزوجة والعشيق يتخلصان من الزوج بعد السحور بـ الجيزة

دماء على السحور.. عنوانا لتلك الجريمة التي وقعت بالقرب من مقابر التاريخ الفرعوني، والتى اقبلت فيها زوجة لعوب على التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، واختلاق واقعة هجوم مسلحين على منزلهم للهروب من المساءلة القانونية.





الواقعة بدأت في رواية الزوجة العشرينية اللعوب بصراخها، فبعد دقائق من رفع المؤذن لأذان الفجر في المسجد وبمجرد اعلاء كلمة الحق "الصلاة خير من النوم" انطلقت صرخات الزوجة لتعلو ارجاء المنطقة "الحقوني.. جوزي مات" التحق البطل عبد الرحمن القاضي بالتجنيد في الرابع من أكتوبر من عام 1967 بسلاح المدرعات، بعدها انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها آنذاك بالكيلو 16 طريق القاهرة السويس، كما خاض البطل حرب الاستنزاف لتفاصيل اكثر اضغط هنا أمر جهاز الكسب غير المشروع، برفع اسم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك عقب حصوله علي حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء علي أموال الداخلية» وتغريمه 500 جنيه.وقالت مصادر بالجهاز أن اللواء حبيب العادلي الوزير السابق، تقدم بطلب لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال حبيب العادلى لتفاصيل اكثر اضغط هنا دماء على السحور.. عنوانا لتلك الجريمة التي وقعت بالقرب من مقابر التاريخ الفرعوني، والتى اقبلت فيها زوجة لعوب على التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، واختلاق واقعة هجوم مسلحين على منزلهم للهروب من المساءلة القانونية.الواقعة بدأت في رواية الزوجة العشرينية اللعوب بصراخها، فبعد دقائق من رفع المؤذن لأذان الفجر في المسجد وبمجرد اعلاء كلمة الحق "الصلاة خير من النوم" انطلقت صرخات الزوجة لتعلو ارجاء المنطقة "الحقوني.. جوزي مات" لتفاصيل اكثر اضغط هنا