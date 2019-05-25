ننشر نتائج دورة مستقبل وطن الرمضانية بكفرالشيخ.. صور

اكتسح فريق شباس الملح فريق كفرالسودان بسبعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الدورة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب قرية شباس الملح أمانة مركز دسوق تحت رعاية المهندس أشرف رشادالشريف رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس فوزى الرفاعى أمين عام الحزب بالمحافظة.



وأسفرت باقى مباريات اليوم عن فوز دمنكة على المندورة 4/1 وفوز محلة مالك على جماجمون 2/0.



وتابع مباريات الدورة الدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم بالمحافظة والدكتور ياسر شحاته أمين العمل الجماهيرى والمهندس عادل النجار أمين الحزب بمركز دسوق وتامر الشناوى أمين شباب المركز.



يأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لإقامة الدورات الرياضية التى تسهم فى الحفاظ على صحة الشباب للمشاركة فى تحقيق التنمية والبناء.