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في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:38 م
إفطار مستقبل وطن
إفطار مستقبل وطن الجماعي
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالحوامدية، حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم، وأمناء الوحدات والمرأة والشباب، وشباب وفتيات الحزب الذين شاركوا في فعاليات وأنشطة الحزب.

جاء ذلك خلال إفطار جماعي نظمته أمانة الحوامدية للمواطنين.

وتم خلال الحفل تكريم المتسابقين 320 من حفظة القرآن الكريم بالتعاون مع مركز شباب الحوامدية وبرعاية حلمى عبد الفتاح أمين الحزب.
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور
في حفل إفطار جماعي.. مستقبل وطن يكرم 320 حافظا للقرآن من أبناء الحوامدية.. صور

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