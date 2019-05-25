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برلمان

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لخفض أسعار الأسماك

السبت 25/مايو/2019 - 04:00 ص
اسواق اسماك
اسواق اسماك
حسن رضوان
ثمَّن سيد حسن عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، جهود الحكومة التي تجلت في وضع مصر بالمركز الأول على قارة أفريقيا والثامن عالميًا في الاستزراع السمكي، مؤكدًا أن الحكومة قامت بخطوات قوية الفترة الماضية ساهمت في خلق هذه الطفرة.

وأضاف "حسن" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أبرز أسباب مشكلة غلاء الأسماك في الأسواق المحلية هي عدم وجود رقابة قوية من جانب الحكومة على التجار وبسببها تزيد الأسعار برغم وجود هذه الطفرة الكبيرة في الاستزراع لجميع الانواع في مصر.

وأشار عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان إلى أن الجيش يوفر منافذ للبيع بجميع السلع والخدمات الأخرى في جميع المناطق بأسعار مخفضة ولابد أن تقوم الحكومة بوظائفها في دعمه برقابة على التجار لضمان عملية تخفيض الاسعار على أكمل وجهة.

كان الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مجموعة تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة والرئيس السابق للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قد أكد أن الاستزراع السمكى في مصر حقق خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة، مما جعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن على مستوى العالم.

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