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محافظات

شاروبيم: 10 سيارات سرفيس جديدة تبدأ العمل اليوم في مدينة جمصة

السبت 25/مايو/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن البدء في تشغيل 10 سيارات سرفيس ميني باص اليوم بمدينة جمصة لتيسير حركة المواصلات بالمدينة وتسهيل حركة الإنتقال داخل مناطق وأحياء المدينة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يدخر جهدا في توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق وتلبية مطالب المواطنين ورواد مدينة جمصه والعمل من أجل توفير الخدمات اللازمة لراحة الزوار وتمكينهم من التنقل بسهولة ويسر داخل نطاق المدينة وقضاء أوقات ممتعة لأهالي جمصة وزوارها.

من جهتها قالت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة إنه في إطار عمليات تطوير الخدمات بالمدينة سيتم البدء في تشغيل 10 سيارات سرفيس للعمل غدا داخل المدينة من وإلى تقسيم 15 مايو والشيخ زايد.

وأشارت رئيس مدينة جمصه إلى أن سعة السيارة 33 راكب وتعمل ابتداء من اليوم السبت و أضافت أنها المرحلة الأولى لتشغيل هذا العدد من السيارات الذي يتبعه تشغيل أعداد جديدة وفقا لاحتياجات المدينة وأنه سيتم تحديد أماكن الانتظار طبقا للتجمعات السكانية وبالتنسيق الكامل مع إدارة المرور.

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