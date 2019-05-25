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برلمان

برلماني يتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار الأسماك

السبت 25/مايو/2019 - 05:01 ص
عجينة عضو لجنة الزراعة
عجينة عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية
حسن رضوان
ثمَّن إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، جهود الحكومة التي تجلت في وضع مصر في المركز الأول في زراعة الأسماك والثامن عالميًا، مؤكدًا أنها نجحت في خلق طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في زراعة الأسماك وما زالت تحقق إنجازات.

وأضاف إلهامي عجينة في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الجيش المصري أنشأ مزارع جديدة حول قناة السويس وغيرها، إضافة إلى المزارع الموجوده في السابق، وهو ما ساعد على زيادة الكميات المنتجة منها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعار الأسماك، فضلا عن زيادتها بجميع انواعها داخل الأسواق المحلية.

وطالب عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، الحكومة، بضرورة تفعيل الرقابة الشديدة على الأسواق للقضاء على جشع التجار، والمغالاة في أسعار الأسماك على المواطنين.

كان الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مجموعة تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة والرئيس السابق للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قد أكد أن الاستزراع السمكى في مصر حقق خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة، مما جعلها تحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن على مستوى العالم.

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