البورصة: تنفيذ 69 ألف صفقة الأسبوع الماضي

بلغت القيمة الإجمالية المتداولة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 3.1 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي حجم التداول 390 مليون ورقة مالية نفذت أكثر من 69 ألف صفقة.



بينما بلغت القيمة الإجمالية المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع السابق عليه 3.1 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي القيمة المتداولة بلغ حجم التداول 440 مليون ورقة مالية نفذت أكثر من 67 ألف صفقة.



وشكلت تداول الأسهم 74.06 ٪ من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق الرئيسية، بينما استحوذت السندات على 25.94٪ المتبقية.