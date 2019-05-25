لخفض أسعارها.. برلماني يطالب بمنع تصدير الأسماك

قال محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، إن احتلال مصر المركز الأول في زراعة الأسماك على مستوى القارة السمراء والمركز الثامن على مستوى العالم، يؤكد أنها تشهد طفرة كبيرة في زيادة إنتاج الأسماك، وذلك من المفترض أن يؤثر على أسعارها في الأسواق انخفاضا، مطالبًا بوقف تصديرها شهرًا حتى يتحقق ذلك، مما يعود بالنفع على المواطن.



وأضاف محمود شعلان في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسعار الأسماك داخل الأسواق ما زالت مرتفعة ولا يوجد أي تغيير بها، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تكون في متناول الجميع ولكن غلاء الأعلاف السمكية إضافة إلى جشع التجار يجعل جهود الحكومة في وضع مصر على المركز الأول في زراعة الأسماك يضيع هباء.



وأشار عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية إلى أن هذه الطفرة ترجع إلى جهود القيادة السياسية في استغلال البحيرات والمحيطات في زراعة الأسماك، مطالبًا الحكومة بالرقابة الشديدة على الأسواق للقضاء على جشع التجار وخفض أسعار الأعلاف.



وكان الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مجموعة تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، الرئيس السابق للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قد أكد أن الاستزراع السمكى في مصر حقق خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة، مما جعلها تحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن عالميا.