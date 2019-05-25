توريد 116 ألف طن قمح للصوامع والشون بكفرالشيخ

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن توريد 116 ألفًا و828 طنًا من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019م، منذ منتصف الشهر الماضي.



وقال المحافظ، إن هذه الكميات تم توريدها من خلال الجهات المسوقة، وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق"، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري.



وأشار إلى أسعار توريد الأقماح المحلية على النحو التالي، " 655 جنيهًا، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيهًا، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهًا، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط.

