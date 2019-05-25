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أحمد عمر هاشم: لا حرمانية في دخول الموسيقى على الابتهالات ومدح الرسول

السبت 25/مايو/2019 - 01:24 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا حرمانية لدخول الموسيقى على الأناشيد والابتهالات الدينية، لافتا إلى أن تلك الابتهالات لا يوجد بها إسفاف أو مخالفة للشرع ولكنها تكون في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حب آل بيته الكرام.

وأضاف "هاشم" خلال لقائه مع الاعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «أحاديث الفتنة» المذاع على فضائية «Ten» أن الموسيقى والنغم وكل الغناء حلاله حلال وحرامه حرام، فإذا كانت الموسيقى والغناء خالية من الاسفاف والتغزل وغير الأخلاق فهو حرام، اما اذا كان مدحا في الرسول وذكر لأخلاقه وفضائله فهو حلال ولا مانع له.

وأشار إلى أن أهل المدينة خرجوا جميعا كبارا وصغارا يغنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بنات بني النجار غنوا مفتخرين بانتمائهم لقبيلتهم ولم يمنعهم الرسول ولم ينكر عليهم هذا الغناء.

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