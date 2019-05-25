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رياضة

محمد الشوربجي يتأهل للدور قبل النهائي لبطولة علام البريطانية للاسكواش

السبت 25/مايو/2019 - 02:25 ص
اللاعب محمد الشوربجي
اللاعب محمد الشوربجي
أ ش أ
أكمل اللاعب محمد الشوربجي، مساء اليوم /الجمعة/، عقد اللاعبين المصريين المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة "علام" البريطانية للاسكواش التى تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 مايو ويبلغ مجموع جوائزها 168 ألف جنيه أسترلينلى للرجال ومثلها للسيدات.

ونجح "الشوربجي"، المصنف الثاني، في الفوز في دور الثمانية على الكولومبى ميجيل رودريجيز، المصنف السادس، بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت نتيجة الاشواط (11 - 6 ، 11 - 5 ـ 11 - 9) في مباراة استغرقت 49 دقيقة ليلحق بذلك بكل من على فرج وكريم عبد الجواد.

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