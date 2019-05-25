شريف رشاد يتأهل لنهائي كأس العالم للخماسي

نجح شريف رشاد لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، الجمعة، في التأهل إلى نهائي كأس العالم للخماسي المقام حاليًا في التشيك.



وحقق لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، المركز الأول في التصفية الثالثة برصيد 1170 نقطة.



يذكر أن أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث قد حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في بالمجر.