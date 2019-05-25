ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شريف رشاد يتأهل لنهائي كأس العالم للخماسي

السبت 25/مايو/2019 - 02:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
نجح شريف رشاد لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، الجمعة، في التأهل إلى نهائي كأس العالم للخماسي المقام حاليًا في التشيك.

وحقق لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، المركز الأول في التصفية الثالثة برصيد 1170 نقطة.

يذكر أن أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث قد حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في بالمجر.

ترشيحاتنا

كهربا يرد على أجيري بهذه الطريقة

نهائى دورى أبطال إفريقيا .. الوداد 1-1 الترجي .. كومارا يسجل هدفا مغربيا .. فيديو

موجة غضب.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال بسبب حلقة ماجي

الكاف يزف بشرى سارة لمرتضى منصور قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية

نقف مع حكومة وشعب فرنسا .. مصر: انفجار مدينة ليون عمل وحشي

الكويت تفجر مفاجأة.. المفاوضات بدأت بين واشنطن وطهران

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور