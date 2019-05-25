ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام الإسماعيلي

السبت 25/مايو/2019 - 12:12 ص
مران الاهلي
مران الاهلي
عبدالحكيم أبو علم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، مساء اليوم، على هامش مران الفريق الجماعي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.

ترشيحاتنا

أخيرا.. الموعد النهائي لانطلاق قناة تايم سبورت لبث أمم أفريقيا.. تعرف على التردد

في أزمة المؤجلات.. حازم إمام يعترض على إنهاء الدوري قبل أمم إفريقيا

تشييع جثمان زكي مبارك ضحية زبانية أردوغان في غزة.. فيديو

شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية على تايم سبورت تردد 11449 أفقي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف موعد إعلانها

مفاجأة.. قناة تايم سبورت تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور