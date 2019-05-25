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عمومية الأطباء البيطريين بالقاهرة تقيم إفطارها السنوي.. الموافقة على ميزانية عام 2017.. وشراء مقر بشارع القصر العيني.. والانتهاء من مشروع توحيد اشتراك الفرعيات قريبا

السبت 25/مايو/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
محمد غالي
  • نقيب بيطريين القاهرة: الجمعية العمومية وافقت علي ميزانيه 2017
  • علي سعد علي: مقر لبيطريين القاهره بالقصر العيني قريبا
  • محمد نبيل:جاري الانتهاء من مشروع توحيد اشتراك النقابات الفرعية

عقدت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة الجمعية العمومية العادية، جاءت الجمعية العمومية بعد الإفطار الجماعي السنوي لأعضائها، حضر الإفطار دكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وأعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة وأعضائها.

صرح الدكتور خالد سليم - نقيب أطباء بيطريين القاهرة - أنه تم عرض ميزانية نقابة القاهرة عن عام 2018 على الجمعية العمومية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته.

وأكد سليم أن الجمعية العمومية لنقابة القاهرة للأطباء البيطريين وافقت على الميزانية لعام 2017.

قال الدكتور على سعد علي عضو - مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة النقابات الفرعية - إنه تم بحث شراء مقر جديد  وكبيريليق بنقابة القاهرة الفرعية بشارع قصر العينى وجارى العمل على إنهاء شرائه، لخدمة للأطباء البيطريين بنقابة القاهرة.

اوضح دكتور محمد نبيل - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين - انه جار الانتهاء من مشروع توحيد اشتراك النقابات الفرعية ويحصل مع اشتراك النقابة العامة، والهدف راحة الطبيب وعدم تعدد جهات التحصيل.

وأكد عضو المجلس، أنه يجب الاهتمام بتدريب الأطباء البيطريين، وزيادة خبرتهم في المجال العملي، مضيفًا أن مساندة شباب الأطباء دور مهم للنهوض بالمهنة.

أوضحت نانسى يعقوب عضو نقابة القاهرة للأطباء البيطريين أن النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة بها 9 آلاف عضو، وقامت النقابة بأنشطة كثيرة منها مسرحية روائية كنشاط ثقافى ورحلة لوادى الريان بالفيوم والاشتراك بمعرض أجرينا وغيرها من الأنشطة وتحملت نقابة القاهرة 25‰ من تكليف الأنشطة.

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