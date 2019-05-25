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مذكرة تفاهم بين مكتب الأمم المتحدة للفضاء ووكالة الفضاء الأوروبية

السبت 25/مايو/2019 - 02:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
وقع مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي ووكالة الفضاء الأوروبية، الجمعة، مذكرة تفاهم للتعاون في مساعدة جميع الدول على تحديد الكيفية التي يمكن بها استغلال الفضاء في دعم الجهود للوصول إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع توجيه اهتمام خاص للدول النامية.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان من مقرها في فيينا، أنه من خلال مذكرة التفاهم ستعمل المنظمتان معًا على تطوير برامج الأمم المتحدة لمشروعات الفضاء الخارجي، إلى جانب الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء في مساعدة جميع الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوه البيان إلى تعليق مديرة مكتب الأمم المتحدة سيمونيتا دي بيبو أن هذه الشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية ستؤدي إلى تطوير برامج التنمية في قطاع الفضاء لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولا سيما البلدان النامية.

ولفت البيان إلى تأكيد المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يان وورنر أنه من خلال هذه الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة سيتم تحسين مستوى الخبرات والمعرفة لدى الجانبين.

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