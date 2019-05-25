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محافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 116 ألف طن أقماح لشون وصوامع المحافظة حتى الآن

السبت 25/مايو/2019 - 02:48 ص
توريد 116 ألف طن
توريد 116 ألف طن أقماح
أ ش أ
أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه تم توريد 116828 طن و120 كجم من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة ، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد بدايةً من 15 أبريل الماضى حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق"، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفر الشيخ، والبنك الزراعي المصري.

وأشار المحافظ إلى أن الرصيد السابق الذى تم توريده خلال الأيام الأخيرة بلغ 113946 طن و345 كجم ، وإجمالي الكمية الموردة آخر يوم بلغت 2881 طن و775 كجم، ليصل اجمالي ما تم توريده حتى الأن من الأقماح على مستوى المحافظة 116828 طن و120 كجم ، تضمنت 70996 طن و 257 كجم للشركة المصرية للصوامع والغلال، و 24356 طن و 358 كجم، بشون فرع البنك الزراعى، و 21475 طن و505 كجم الى قطاع مطاحن كفر الشيخ، مؤكدًا على انتظام أعمال التوريد بشكل يومي حتى نهاية موسم التوريد في 15 يوليو المقبل.

وأوضح أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال ٤٨ ساعة من التوريد تسهيلًا عليهم ، وأهاب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد ، وأشار الى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية، مع نزول كافة قيادات ومسئولي المراكز والمدن إلى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.

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