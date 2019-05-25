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محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة علاجية لأهالي القناطر الخيرية اليوم

السبت 25/مايو/2019 - 02:35 ص
قافلة علاجية
قافلة علاجية
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تنظيم قافلة طبية علاجية شاملة اليوم السبت بقرية قرنفيل بمركز القناطر الخيرية للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) إضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

أضاف الطباخ لـ "صدى البلد" أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يواصل عمله فى تنفيذ خطة العمل للقوافل الطبية خلال شهر مايو الجاري لتغطية أنحاء المحافظة والمناطق النائية بتنظيم عدد من القوافل الشاملة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة.

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