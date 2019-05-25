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رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم 24-5-2019

السبت 25/مايو/2019 - 12:11 ص
نور عادل
أخبار النادي الأهلي
نشر صدى البلد على مدار اليوم الجمعة 24-5-2019 عدد من الأخبار الهامة المتعلقة بأخبار النادي الأهلي والتي كان من أبرزها تمسك القلعة الحمراء بموقفه في أزمة مؤجلات الدوري.

ثنائى الأهلى على رادار وادى دجلة
ينتظر مسئولو نادى وادى دجلة، الموقف النهائى لمجلس إدارة النادي الأهلي بشأن الموافقة على إعارة الثنائي محمد شريف وإسلام محارب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء إلى..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا


رامي ربيعة أساسي أمام المقاولون بالدوري
استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عودة رامي ربيعة مدافع الفريق إلى التشكيل الأساسي في مواجهة..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا

سيد عبدالحفيظ : الأهلي يتمسك بخوض المؤجلات قبل أمم أفريقيا
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن القلعة الحمراء تتمسك بإقامة مباريات الأسبوع الأخير فى توقيت واحد وقبل انطلاق أمم إفريقيا..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا

الأهلي يستقر على معسكر خارجي في يونيو المقبل
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي على الدخول فى معسكر خارجي في نهاية يونيو المقبل؛ بسبب توقف النشاط الرياضي، لخوض..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا


اجتماع طارئ لمجلس الأهلي بعد قليل لمناقشة أزمة مؤجلات الدوري
يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي اجتماع طارئ بعد قليل في المقر الرئيس للنادي بالجزيرة برئاسة رئيس النادي محمود الخطيب..لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

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