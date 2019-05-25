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محافظات

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم وعمال النظافة بمستقبل وطن بسنورس

السبت 25/مايو/2019 - 06:01 ص
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم يكرم حفظة القرأن الكريم
نبيل أبو السعود
قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكريم حفظة القرآن الكريم وعمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، خلال الاحتفالية التى نظمها أمانة مركز سنورس بحزب مستقبل وطن محافظة الفيوم والتى أقيمت تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن محافظة الفيوم.

وبحضور المهندس يوسف الشاذلى أمين تنظيم المحافظة بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب بدائرة مركز أبشواى النائب المهندس ممدوح الحسينى عضو مجلس النواب بدائرة مركز سنورس، وأ. جمال قطب أمين أمانة مركز سنورس بحزب مستقبل وطن والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة سنورس بحزب مستقبل وطن.
محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم وعمال النظافة بمستقبل وطن بسنورس
محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم وعمال النظافة بمستقبل وطن بسنورس
محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم وعمال النظافة بمستقبل وطن بسنورس
محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم وعمال النظافة بمستقبل وطن بسنورس

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