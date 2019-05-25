محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم وعمال النظافة بمستقبل وطن بسنورس

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكريم حفظة القرآن الكريم وعمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، خلال الاحتفالية التى نظمها أمانة مركز سنورس بحزب مستقبل وطن محافظة الفيوم والتى أقيمت تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن محافظة الفيوم.



