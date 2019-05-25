النشرة الليلية.. السيسي يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية.. والأسباب وراء تراجع الدولار أمام الجنيه

أبرزهم شوبير وزاهر وشحاتة ومتعب والكاشف .. تعرف على قائمة مذيعي قناة تايم سبورت

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التي تُذاع على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، وتردد القناة 11449.



وتأتي هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى. لتفاصيل اكثر اضغط هنا



3 أسباب وراء اتفاقية التليفزيون والمتحدة للخدمات الإعلامية.. أهمها الحفاظ على التراث المصري

وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة أعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية بروتوكولا جديدا مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وذلك في إطار الحفاظ علي المحتوي المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية، ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوى علي المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريا والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوي الإعلامي بأنواعه. لتفاصيل اكثر اضغط هنا وتأتي هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والمالكة لمجموعة أعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية بروتوكولا جديدا مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وذلك في إطار الحفاظ علي المحتوي المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التليفزيون المصري ويمتلك حقوقه الرقمية، ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوى علي المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريا والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوي الإعلامي بأنواعه.



رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم بعد براءته فى جميع القضايا

أمر جهاز الكسب غير المشروع، برفع اسم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك عقب حصوله علي حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء علي أموال الداخلية» وتغريمه 500 جنيه.



وقالت مصادر بالجهاز أن اللواء حبيب العادلي الوزير السابق، تقدم بطلب لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال حبيب العادلى. لتفاصيل اكثر اضغط هنا وقالت مصادر بالجهاز أن اللواء حبيب العادلي الوزير السابق، تقدم بطلب لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل الى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال حبيب العادلى.



الزوجة والعشيق يتخلصان من الزوج بعد السحور بـ الجيزة

دماء على السحور.. عنوانا لتلك الجريمة التي وقعت بالقرب من مقابر التاريخ الفرعوني، والتي أقبلت فيها زوجة لعوب على التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، واختلاق واقعة هجوم مسلحين على منزلهم للهروب من المساءلة القانونية.



الواقعة بدأت في رواية الزوجة العشرينية اللعوب بصراخها، فبعد دقائق من رفع المؤذن لأذان الفجر في المسجد وبمجرد اعلاء كلمة الحق "الصلاة خير من النوم" انطلقت صرخات الزوجة لتعلو ارجاء المنطقة "الحقوني.. جوزي مات". لتفاصيل اكثر اضغط هنا



الواقعة بدأت في رواية الزوجة العشرينية اللعوب بصراخها، فبعد دقائق من رفع المؤذن لأذان الفجر في المسجد وبمجرد اعلاء كلمة الحق "الصلاة خير من النوم" انطلقت صرخات الزوجة لتعلو ارجاء المنطقة "الحقوني.. جوزي مات".

بعد بكائها في خطاب الاستقالة.. الأسباب الكاملة لرحيل تيريزا ماي عن رئاسة الحكومة البريطانية

نواجه تغيرا كبيرا وتحديا على مستوى البلاد بعد نتيجة الاستفتاء، وأنا أعلم أنه لاننا بريطانيا العظمى فإننا سنتمكن من مواجهة هذا التحدي»، بتلك الكلمات بدأت تيرايز ماي فترة ولايتها كرئيس وزراء لبريطانيا عقب الاستفتاء الشعبي الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وبعد أكثر من 3 سنوات من توليها المنصب، أعلنت اليوم ماى تقدمها باستقالتها، ولم تكن تلك الاستقالة مستبعدة بقدر ما كان يتوقعها كثيرون نتيجة حالة الصدام المستمرة بينها وبين وأعضاء مجلس النواب البريطاني، بسبب اتفاق الـ «بريكست» وعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. لتفاصيل اكثر اضغط هنا



وبعد أكثر من 3 سنوات من توليها المنصب، أعلنت اليوم ماى تقدمها باستقالتها، ولم تكن تلك الاستقالة مستبعدة بقدر ما كان يتوقعها كثيرون نتيجة حالة الصدام المستمرة بينها وبين وأعضاء مجلس النواب البريطاني، بسبب اتفاق الـ «بريكست» وعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

علي ربيع يعيد متابعة زوجته على إنستجرام بعد انفصالهما.. تعرف على رد فعلها

أعاد الفنان علي ربيع، متابعة زوجته ندى محمود عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، إذ ظهر الأول ضمن قائمة المتابعين لها، بعد أن قام بإلغاء متابعتها عقب التوتر الذي حدث بينهما، وانفصالهما.



وفي الوقت ذاته، أصرت ندى محمود، على موقفها، فلم تقم بإعادة متابعة زوجها علي ربيع، الأمر الذي يشير إلى أن الخلافات لم تنته بعد لكن علي يحاول حلها بالتصالح، لاسيما وأن ندى قامت بإغلاق حسابها بعد ساعات قليلة من قيام «ربيع» بإعادة متابعتها. لتفاصيل اكثر اضغط هنا وفي الوقت ذاته، أصرت ندى محمود، على موقفها، فلم تقم بإعادة متابعة زوجها علي ربيع، الأمر الذي يشير إلى أن الخلافات لم تنته بعد لكن علي يحاول حلها بالتصالح، لاسيما وأن ندى قامت بإغلاق حسابها بعد ساعات قليلة من قيام «ربيع» بإعادة متابعتها.



عمرو يوسف يداعب أطفال اللاجئين: أنا شايف إنهم محتاجين مساعدتنا

نشر الفنان عمرو يوسف، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه خلال زيارته لـ مخيم اللاجئين في البقاع في لبنان، ضمن الفعالية التي نظمتها مفوضية اللاجئين «UNHCR»، وتفاعل «يوسف» بشكل كبير مع الأطفال اللاجئين.



وعلق عمرو يوسف على الفيديو قائلًا: «انهاردة في مخيم اللاجئين في البقاع في لبنان ، سمعنا قصصهم و لعبنا معاهم و هم بيطمنوكوا انهم زي الفل و راضيين ، لكن انا شايف انهم محتاجين مساعدتنا كلنا عشان حياتهم تكون احسن و احسن #عمرو_يوسف» لتفاصيل اكثر اضغط هنا وعلق عمرو يوسف على الفيديو قائلًا: «انهاردة في مخيم اللاجئين في البقاع في لبنان ، سمعنا قصصهم و لعبنا معاهم و هم بيطمنوكوا انهم زي الفل و راضيين ، لكن انا شايف انهم محتاجين مساعدتنا كلنا عشان حياتهم تكون احسن و احسن #عمرو_يوسف»