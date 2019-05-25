خيمة العريش الرمضانية تستضيف أسر الإعلاميين والصحفيين في سيناء

استضافت خيمة العريش الرمضانية، بشمال سيناء، أسر الإعلاميين والصحفيين في سيناء مساء الجمعة لقضاء سهرة رمضانية والتي تضمنت إلقاء قصائد شعر وأغاني وتقديم مواهب، وفقرات عروض الفن الشعبى وجلسات حوارية مجتمعية.بحضور كابتن ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.



وتنوعت الفعاليات فى خيمة رمضان، منها فقرات موسيقية، وموشحات دينية، وشعر، وفن شعبى، وعروض تنورة، ولقاءات حوارية مجتمعية .



وقال "محسن كمال"، مدير ادارة خدمات الشباب، إن فعاليات الخيمة انطلقت من نادى العريش الرياضى ضمن فعاليات دورة رياضية تنظم تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تحت شعار "الرياضة ثقافة"، والمقرر أن تتواصل الفعاليات حتى 25/5/2019.